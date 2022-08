BAREGGIO – LAVORI IN CORSO ALL’ASILO NIDO

Ultimo aggiornamento il 11 Agosto 2022 – 14:47

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 11 agosto 2022. “All’asilo nido è in corso una serie di lavori di manutenzione e di miglioramento della struttura: prima della ripresa delle attività ultimeremo il rifacimento dell’illuminazione e la sostituzione di parte dei fan coil. Inoltre, faremo interventi puntuali per risolvere altre criticità di rapida soluzione garantendo così la sicurezza e la normale agibilità del servizio”.

Il sindaco Linda Colombo fa il punto sui lavori all’asilo nido in vista della riapertura a settembre. “Per quanto riguarda, invece, l’installazione della nuova pavimentazione, siamo costretti a posticipare a causa dei ritardi e delle difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali. Purtroppo si tratta di un problema a livello globale, che non parte da Bareggio e che non è dipeso e non dipende da noi. Iniziando adesso l’intervento, non saremmo riusciti a garantire l’apertura del nido l’8 settembre. Pertanto abbiamo deciso di riprogrammare il lavoro svolgendolo durante l’anno e organizzandolo in modo tale da non dare disagio ai bambini e al personale. Assicuro alle famiglie che, nonostante le difficoltà che stiamo incontrando, è un obiettivo che non mancheremo di raggiungere entro la fine del nostro mandato: avere, infatti, strutture scolastiche ed educative che funzionano è una delle nostre priorità e gli interventi in corso vanno in questa direzione”.

V.A.