Milano. Donna travolta e investita da bici in via Meda, rintracciato il ciclista

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 agosto 2022 – Ieri mattina, una donna di 63 anni, in via Meda, è stata travolta e investita da un uomo in bici, riportando un forte trauma cranico. Soccorsa, è stata trasportata in codice rosso in ospedale.

L’uomo, un cingalese di circa 60 anni, si era fermato ad attendere i soccorsi ma poi, quando erano arrivati i soccorsi si era allontanato

Oggi, è stato rintracciato dalla Polizia locale e la sua posizione è in fase di indagini e accertamenti.

V. A.