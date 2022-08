Chiusura e trasferimento pronto soccorso IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi e Istituto Clinico Sant’Ambrogio, in data 15 agosto alle ore 23.59.

Ultimo aggiornamento il 12 Agosto 2022 – 15:13

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 agosto 2022 – Nel contesto dell’avvio delle attività, presso MIND Milano Innovation District, del nuovo IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio (Gruppo San Donato), che riunisce l’eccellenza in campo ortopedico dell’IRCCS Galeazzi e l’esperienza in ambito cardiovascolare dell’Istituto Clinico Sant’Ambrogio, si rendono note alcune informazioni rilevanti per la cittadinanza.

Lunedì 15 agosto alle ore 23.59 chiuderanno definitivamente i pronto soccorso dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, sito in via Riccardo Galeazzi 4 e dell’Istituto Clinico Sant’Ambrogio, sito in via Luigi Giuseppe Faravelli 16.

Il nuovo pronto soccorso unificato dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio entrerà in funzione lunedì 22 agosto alle ore 00.01, in via Cristina Belgioioso 173 a Milano. Sarà possibile accedere al pronto soccorso dagli ingressi denominati Cargo 8 e Cargo 10.

Nella settimana dal 16 agosto al 21 agosto nei due ospedali Galeazzi e Sant’Ambrogio sarà possibile far visita ai degenti secondo le consuete modalità.

A partire dal 22 agosto tutte le attività ambulatoriali e chirurgiche verranno programmate nel nuovo IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio a MIND e contemporaneamente cesseranno definitivamente nei due ospedali IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi e Istituto Clinico Sant’Ambrogio.

