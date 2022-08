GALLARATE/VA. POLITICHE GIOVANILI, INCONTRO ISTITUZIONALE TRA ASSESSORE REGIONALE, AMMINISTRAZIONE COMUNALE E ASSOCIAZIONI LOCALI

Ultimo aggiornamento il 12 Agosto 2022 – 17:13

(mi-lorenteggio.com) Gallarate/VA, 12 agosto 2022 – Visita istituzionale per l’assessore regionale allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione, oggi a Gallarate/VA. Un’occasione per incontrare i membri dell’amministrazione comunale e di alcune associazioni, al fine di fare il punto sulle politiche giovanili sviluppate sul territorio e sulle prossime iniziative in Lombardia dedicate ai giovani.

Tra gli argomenti affrontati, la presentazione del progetto ‘CONTATTI – Percorsi Multidisciplinari per under 35’, che rientra tra quelli finanziati dalla Regione Lombardia nell’ambito del bando ‘Giovani Smart’. La misura è stata concepita per favorire, su tutto il territorio regionale, iniziative di contrasto al disagio giovanile tramite la socializzazione, il coinvolgimento, la partecipazione e l’inclusione sociale degli under 35. In totale, nella provincia di Varese sono previsti 16 iniziative, attraverso un finanziamento regionale complessivo di 573.050 euro.

Il progetto ‘CONTATTI’ prevede il coinvolgimento dei giovani tramite laboratori di storytelling, a cura della Biblioteca Civica. Le attività saranno realizzate dal Comune di Gallarate in sinergia con la Fondazione Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea ‘Silvio Zanella’ e CSR Rete di Imprese e Scuole. L’obiettivo dei laboratori è la realizzazione di un podcast e di un workshop con un artista visivo, a cura del Museo ‘MA*GA’, che fornirà le basi ai ragazzi per creare un’opera performativa collettiva che sarà esposta presso la struttura.

Parallelamente, verrà organizzato anche un servizio di assistenza e supporto psicologico, tramite incontri di gruppo nelle classi delle scuole. Previsto, infine, quale chiusura del percorso, un grande evento per presentare alla cittadinanza i lavori realizzati dai ragazzi.

