LANCIA SASSI IN A1 – CECCHETTI (LEGA): “POTEVA ESSERE UNA STRAGE, LA SICUREZZA È FUORI CONTROLLO”

Ultimo aggiornamento il 12 Agosto 2022 – 16:07

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 agosto 2022 – “Verrebbe da dire è andata bene, si è evitata una strage… un treno ad alta velocità fermato con il freno d’emergenza, sassi lanciati sull’autostrada A1 con per fortuna solo tre feriti e incredibilmente neanche un morto, interruzione in pieno periodo di esodo vacanziero della circolazione ferroviaria e autostradale. Ed è andata bene! Quanto accaduto oggi in provincia di Lodi, per colpa di uno squilibrato con precedenti penali è di una gravità inaudita. Il ministro degli Interni non ha nulla da dire a riguardo? Per fortuna tra un mese e mezzo saranno gli italiani a mandare a casa la Lamorgese.”Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

