LOMBARDIA, ONLINE IL NUOVO PORTALE DI REGIONE INTERAMENTE DEDICATO AI GIOVANI

Ultimo aggiornamento il 12 Agosto 2022 – 12:34

SUL SITO TUTTE LE INFORMAZIONI E LE OPPORTUNITÀ PER GLI UNDER 35

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 agosto 2022. È online, all’indirizzo www.giovani.regione.lombardia.it, il nuovo portale di Regione Lombardia interamente dedicato ai giovani under 35 che vivono lavorano e studiano in Lombardia. Lo spiega, in una Nota, l’assessorato regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione.

In un’unica piattaforma, con tante novità e una veste grafica accattivante, i giovani interessati potranno trovare in maniera semplice e diretta tutte le informazioni che cercano, esplorare le possibilità e le opportunità che la Lombardia offre loro e anche dialogare e scambiarsi opinioni, idee e progetti in una sezione dedicata. Proposte, iniziative, bandi, servizi, opportunità: tutto ciò che riguarda il mondo dei giovani in Lombardia è ora contenuto in un unico portale.

Il sito si divide principalmente in due ‘macroaree’ di interesse, che i giovani potranno consultare a seconda delle loro necessità e dei loro desideri: la sezioni ‘Io’, in cui potranno trovare tutti i servizi e le iniziative dedicate all’istruzione, alla formazione, al lavoro e al benessere fisico e psicologico. Presente anche la sezione ‘Noi’, in cui saranno contenute le opportunità e le possibilità che la Lombardia offre in tema di socialità: dallo sport alla cultura passando per gli eventi, la tutela dell’ambiente e il volontariato.

Ampio spazio anche per la partecipazione attiva, con la presenza di community in cui ragazzi e ragazze possano fare sentire la loro voce e dialogare tra di loro e con l’Istituzione regionale.

Sarà poi possibile consultare i testi della Legge Regionale ‘La Lombardia è dei Giovani’ e del Manifesto ‘Generazione Lombardia’ e restare aggiornati, tramite spazi dedicati, sulle ultime novità e sui prossimi eventi.

Redazione