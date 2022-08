Magenta. AL VIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MANTO STRADALEIN VIA PUSTERiA

Ultimo aggiornamento il 12 Agosto 2022 – 14:42

Il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Enzo Tenti: “Intervento necessario ma programmato con tempi e modalità che arrechino il minor disagio possibile ai residenti e a coloro che si recano in centro e che devono usufruire di importanti servizi dislocati in questa via”

La via resterà chiusa dal 22 agosto al 10 settembre

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 12 agosto 2022 – Partiranno lunedì 22 agosto i lavori di riqualificazione di Via Pusterla (Lotto 1) che renderanno necessaria la chiusura della strada al traffico veicolare. “Si tratta di un Intervento necessario ma programmato con tempi e modalità che arrechino il minor disagio possibile ai residenti e a coloro che si recano in centro e che devono usufruire degli importanti servizi dislocati in questa via”, spiega il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Enzo Tenti. I lavori, che si protrarranno sino al 10 settembre (salvo termine anticipato) e dunque in un momento di minor traffico veicolare e di sospensione delle attività didattiche, riguarderanno il rifacimento della pavimentazione della strada fortemente degradata (con blocchetti di porfido mancanti, avvallamenti in prossimità dei pozzetti, raccordi di attraversamento pedonale da ripristinare). Con la chiusura di Via Pusterla diventa necessaria anche quella di Via Volta: potranno accedere a quest’ultima i soli residenti. In Via Pusterla resterà comunque garantito l’accesso pedonale alle residenze e alle attività commerciali. “Sin da ora ci scusiamo per il verificarsi di possibili disagi alla circolazione, disagi che faremo del nostro per ridurre e mitigare”, preannuncia il Vicesindaco.

V.A.