Dopo le offese omofobe, Vergo torna sul palco del Milano Latin Festival

Ultimo aggiornamento il 13 Agosto 2022 – 23:20

(mi-lorenteggio.com) Assago, 13 agosto 2022 – L’estate 2022 non è ancora finita e le sorprese al Milano Latin Festival nemmeno. Come promesso, il giovane cantante siciliano Vergo, ha accolto il nostro invito speciale e tornerà sul palco della Ticketmaster Arena il prossimo 15 agosto 2022, al Milano Latin Festival.

Dopo i fatti accaduti lo scorso 25 giugno, durante la sua esibizione nella serata #ITALIATON, un progetto del Milano Latin Festival rivolto a promuovere nuovi talenti della scena Latin Urban italiana, e nella quale l’artista è stato oggetto di insulti omofobi, la direzione del Festival aveva ritenuto doveroso fin da subito alzare la voce condannando ogni forma di violenza fisica e verbale.

Nonostante l’accaduto l’artista era rimasto soddisfatto ed entusiasta di essere salito su un grande palcoscenico come quello Milano Latin Festival. Motivo per il quale, il giorno di Ferragosto, tornerà a esibirsi nuovamente e presentare le sue più grandi hit, ma soprattutto per cantare dal vivo e per la prima volta il suo nuovo brano “Superomantico”, una canzone scritta dallo stesso Vergo insieme a Karin Amadori, Fabio De Marco e Walter Coppola, e prodotto da Dema.

Il nuovo pezzo estivo di Vergo è ricco di melodie itpop e contraddistinto da un suono romantico e mediterraneo. Nel testo l’artista parla di una storia d’amore che segue la durata dell’estate e purtroppo, come la bella stagione, si conclude. Al centro del pezzo non tanto il motivo della fine quanto il desiderio che la tensione emotiva, l’attesa, la speranza che un’altra notte possa ripetersi.

Il Milano Latin Festival promuove integrazione, cultura, folklore e musica del mondo latinoamericano ed è riconosciuto come uno dei festival più importante al mondo. Una storia trentennale, prima come Latinoamericando e poi, dal 2015 sotto la direzione di Fabio Messerotti, come Milano Latin Festival, che si scontra e combatte gli stereotipi di ogni genere.

Ferragosto per i bambini e una maxi schiuma party

Il giorno di Ferragosto giochi e intrattenimento per i bambini ai quali verranno regalati i libri in spagnolo e italiano da parte di Atlantyca, grazie a “Terra lingua madre” un progetto etico a favore delle seconde generazioni.

Dalle 22 al via la gran notte di Ferragosto nell’area concerti del Milano Latin Festival che si trasformerà in una maxi-discoteca che verrà inondata da una cascata di schiuma, per ballare, divertirsi e rinfrescarsi in queste calde sere d’agosto.

Info e Biglietti:

Ticketmaster e TicketOne sono le UNICHE rivendite ufficiali dei biglietti per gli eventi del Milano Latin Festival. Qualsiasi SITO DIVERSO NON È AUTORIZZATO a tale rivendita, pertanto il Milano Latin Festival non si assume alcuna responsabilità per i disagi economici o organizzativi che potrà comportare l’eventuale acquisto di biglietti per i suoi concerti tramite canali diversi da quelli indicati. Vietato l’ingesso ai minori di 14 anni non accompagnati da un adulto.

Info su www.milanolatinfestival.it