LODI. SERVIZI STRAORDINARI DI VIGILANZA PER FERRAGOSTO SICURO

Ultimo aggiornamento il 13 Agosto 2022 – 13:38

(mi-lorenteggio.com) LODI, 13 AGOSTO 2022 – Con l’approssimarsi del ferragosto il Questore di Lodi, su indicazioni del Ministero dell’Interno e del Signor Prefetto, ha ritenuto necessario intensificare il dispositivo generale di prevenzione e controllo del territorio, al fine di contrastare le multiformi espressioni della criminalità diffusa, suscettibili di turbare la sicurezza pubblica; si menziona a tal proposito l’oggettivo aumento del rischio per quanto concerne i furti in abitazione, sicuramente favoriti dal prevedibile “svuotamento” dei centri urbani.

E’ per tale ragione che le zone residenziali saranno oggetto di particolare attenzione, così come i luoghi di abituale ritrovo estivo e le stazioni ferroviarie interessate dal flusso delle persone in partenza o di ritorno dalle vacanze.

Per ultimo è stato tenuto conto dell’eventualità che la provincia possa essere interessata da raduni musicali non autorizzati (cd. Rave Party), piuttosto frequenti nel periodo ferragostano: sono stati all’uopo previsti servizi specifici di osservazione e monitoraggio di tutte quelle aree, segnalate dalle amministrazioni comunali, che per le loro caratteristiche intrinseche, potrebbero attrarre i promotori di tali eventi.

I servizi straordinari sono stati organizzati dalla Questura di concerto con la Polizia Stradale, la Polizia Ferroviaria, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e le polizie locali di tutti i Comuni interessati: esse hanno materialmente concorso al dispositivo con tutte le risorse disponibili.

Gli equipaggi impegnati nel dispositivo pattuglieranno il territorio in uniforme ed utilizzeranno gli autoveicoli con i colori istituzionali delle rispettive forze di polizia e, per quanto concerne i servizi particolari di osservazione, opereranno in abiti civili a bordo di veicoli “di serie”.