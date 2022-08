Ultimo aggiornamento il 13 Agosto 2022 – 23:38

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 agosto 2022 – A Lecce la partita si è conclusa con Lecce – Inter 1-2 con le reti di Lukaku, Cessay e Dumfries.

A San Siro, il Milan, in casa, ha battuto l’Udinese 4-2 nell’anticipo della 1/a giornata del campionato di calcio di Serie A con i goals di Becao per l’Udinese, Theo Hernandez su rigore all’11’, Rebic e Masina ancora per l’Udinese; nel secondo tempo Brahim Diaz e Rebic al 23′.

Redazione