Soccorsi in montagna: tre interventi in Valsassina

VALSASSINA (LC), 13 agosto 2022 – Tre interventi in meno di ventiquattr’ore per la Stazione di Valsassina – Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana. Il primo ieri pomeriggio, a Esino Lario, alle pendici del Grignone. Un escursionista di 62 anni ha riportato un trauma a una caviglia mentre si trovava nella zona della Bocchetta di Prada. Non riusciva a proseguire e allora ha chiesto aiuto. Sono intervenuti l’elisoccorso di Milano di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza e i tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, squadra di Dervio, a supporto delle operazioni. L’uomo è stato portato in ospedale. Poco prima delle 22:00, all’Alpe Rasca, territorio del comune di Premana, un ragazzo di 14 anni ha riportato una sospetta frattura a un braccio. Sul posto i tecnici della squadra di Premana e l’elisoccorso di Areu decollato dalla base di Caiolo (SO). L’intervento si è concluso in un’ora e mezza circa. All’alba di stamattina, sabato 13 agosto 2022, altra chiamata per un uomo di 91 anni che aveva avuto un malore nella zona del Pian delle Betulle, comune di Margno. Sul posto l’elisoccorso di Sondrio e le squadre territoriali di Premana. L’intervento è finito intorno alle 7:00.