Magreglio (Co). Malori in montagna: 23enne di Barzanò soccorso con l’elisoccorso giunto da Milano

Ultimo aggiornamento il 14 Agosto 2022 – 16:09

MAGREGLIO (CO), 14 agosto 2022 – Intervento stamattina alle 10:15 nel territorio del comune di Magreglio, presso la cima del Monte Ponciv, nella zona del Monte San Primo, per soccorrere un ragazzo di 23 anni di Barzago (LC) che aveva avuto un malore. La centrale ha allertato il Soccorso alpino e l’elisoccorso di Milano di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. È partita a piedi una squadra territoriale, che in poco tempo ha raggiunto il ragazzo. Dopo la valutazione del medico, il giovane è stato portato in ospedale. L’intervento si è concluso poco dopo mezzogiorno, con il rientro dei soccorritori.

V. A.