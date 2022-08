Ferragosto: iniziative al Covetto e in piazza della Scala

Ultimo aggiornamento il 15 Agosto 2022 – 11:04

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 agosto 2022 – Tra le iniziative previste in città per oggi, due eventi si terranno al Q.re Corvetto e in piazza della Scala.



Al Corvetto l”Anguriata, al centro “Living Together” di via dei Cinquecento 7, sede di Sant’Egidio , a partire dalle 17.30. Tra gli invitati gli anziani della zona e di un cohousing di Sant’Egidio, le famiglie dei bambini e ragazzi della Scuola della Pace. Mentre, è in programma alle 17.30 in piazza della Scala, a Milano, l’iniziativa ‘Ferragosto a Palazzo Marino’, organizzata,tra gli altri, dal centro sociale Cantiere.

Redazione