Ultimo aggiornamento il 15 Agosto 2022 – 19:21

(mi-lorenteggio.com) Vermezzo con Zelo, 15 agosto 2022 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.20, in via ROVLO, 12, il conducente di un veicolo, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del proprio mezzo, finendo contro il muro di una cabina elettrica, morendo sul colpo. Inutili i soccorsi.

