A Vione (BS) uomo cade da scala in località isolata, in Valsassina soccorsi due pensionati colti da malore

Ultimo aggiornamento il 17 Agosto 2022 – 14:01

(mi-lorenteggio.com) Vione, 17 agosto 2022 – Intervento stamattina all’alba, mercoledì 17 agosto 2022, per la Stazione di Temù del Soccorso alpino bresciano. Un uomo è caduto da una scala all’interno di una cascina situata sopra l’abitato di Cané, frazione del comune di Vione. Ha riportato alcuni traumi; era necessario l’intervento del Soccorso alpino perché non c’è una vera e propria strada d’accesso all’edificio, che si trova in montagna. La centrale ha quindi mandato sul posto le squadre territoriali della V Delegazione bresciana, Stazione di Temù, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato dall’elibase di Caiolo (SO). L’uomo è stato stabilizzato e portato all’esterno, fino al punto in cui poteva essere preso a bordo dell’elicottero, per il successivo trasporto in ospedale. L’intervento è finito intorno alle 8:30.

Due interventi ieri, martedì 16 agosto 2022, per la Stazione Valsassina – Valvarrone della XIX Delegazione Lariana. Il primo allertamento, in mattinata, riguardava un uomo di 80 anni, che aveva avuto un malore mentre si trovava in una baita all’Alpe Giumello, nel comune di Margno. Per accompagnarlo fino a Paglio, dove c’era l’ambulanza della Croce Rossa di Premana, è stato necessario l’intervento dei tecnici del Soccorso alpino.

Il secondo intervento è cominciato verso mezzogiorno, all’Alpe Subiale di Pagnona, per un uomo di 78 anni che, come nell’attivazione precedente, aveva avuto un malore. Sul posto erano già presenti alcuni tecnici del Soccorso alpino della Stazione di Valsassina – Valvarrone, tra cui un medico del Cnsas. In seguito a una prima valutazione sanitaria, in accordo con la centrale della Soreu dei Laghi è stato attivato l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, partito con l’équipe dalla base di Milano, che in pochi minuti ha raggiunto la persona da soccorrere; dopo la valutazione medica, l’uomo è stato portato in ospedale.