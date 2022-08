Lissone. Viabilità SS 36, l’assessore Rossati (Lega): “Necessario un lavoro di squadra per migliorarne gli accessi”

Ultimo aggiornamento il 17 Agosto 2022 – 15:53

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 17 agosto 2022 – “Una richiesta di collaborazione al fine di migliorare e fluidificare il traffico in corrispondenza degli svincoli della SS 36” così l’Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata, Mobilità e Viabilità di Lissone, Massimo Rossati, commenta la lettera inviata all’attenzione dei Comuni principalmente esposti al traffico della SS 36 tra cui Monza, Muggiò, Desio, Seregno, Carate Brianza e Verano Brianza.

“Si tratta – spiega Rossati – di lavorare in sinergia al fine di migliorare una situazione che purtroppo è sotto gli occhi di tutti. Un’infrastruttura congestionata e che genera, non solo nelle ore di punta, molteplici code sui territori di competenza. Migliorare gli svincoli di accesso e uscita con azioni condivise potrebbe fluidificare il traffico e l’eventuale messa a disposizione delle conoscenze derivanti dai vari studi di traffico potrebbe aiutare a trovare soluzioni, se pur non risolutive, almeno migliorative dello stato di sovraccarico attualmente esistente sulle strade di accesso”.

“Sappiamo che questa infrastruttura assume un ruolo importante di collegamento nord – sud e che, in vista delle Olimpiadi invernali 2026, risulterà strategica per l’accesso ai territori dove si svolgeranno i giochi olimpici. Ed è in questa prospettiva che vorrei muovermi – conclude Rossati – abbandonando la visione a “compartimenti stagni” per abbracciare una visione di sistema che garantisca un accesso ai poli di interscambio e che permetta di trovare soluzioni condivise e mitigare le lunghe code che caratterizzano quotidianamente i punti di accesso/uscita. Lavorare per compartimenti stagni, guardando al proprio orticello, risulta poco efficace. Ritengo importante “fare squadra” e lavorare in sinergia con Provincia, Regione Lombardia e ANAS per cercare di migliorare gli svincoli attuali”.

Redazione