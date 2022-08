LOMBARDIA. VINO E OLIO DI OLIVA DI QUALITÀ, BANDO PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO DEI SAPORI

Ultimo aggiornamento il 17 Agosto 2022 – 12:44

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 agosto 2022 – Regione e Unioncamere Lombardia insieme per la promozione del turismo agricolo del vino e dell’olio di qualità.

Il bando da 390.000 euro prevede contributi a fondo perduto per supportare soggetti che realizzano investimenti finalizzati a realizzare attività per la promozione dell’enoturismo e dell’olioturismo.

CHI PUÒ PARTECIPARE – Le risorse sono destinate a micro-piccole e medie imprese lombarde operanti nel settore vitivinicolo (produttori di vino, cantine), a quelle produttrici di olio, ai frantoi egli agriturismi lombardi che intendono promuovere vini (DOP e IGP e olii di qualità).

Tra i beneficiari, anche i Consorzi di Tutela dei vini DOP e IGP lombardi e degli olii extravergini di oliva ‘Garda’ e ‘Laghi Lombardi’ DOP e le ‘Strade dei vini e dei sapori’ che hanno ottenuto il riconoscimento da parte di Regione Lombardia.

In particolare, Regione Lombardia e Camere di Commercio lombarde hanno stanziato 390.000 euro: di questi, 270.000 sono stati messi a disposizione dalla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia e 120.000 euro dalle Camere di Commercio su base territoriale.

Per le Strade dei vini e dei sapori in totale sono disponibili 200.000 euro; 190.000 euro per le imprese e i consorzi.

Nello specifico, per le imprese e consorzi il valore minimo dei progetti presentabili è di 2000 euro, 5.000 euro per le ‘Strade dei vini e dei sapori’. Per ciascuna proposta è previsto un tetto ai contributi: 10.000 euro per le imprese e i consorzi, 18.000 euro per i progetti presentati dalle Strade.

LA DOMANDA – La richiesta di contributi va presentata esclusivamente in modalità telematica con firma digitale, la domanda deve essere inoltrata fino alle ore 12 del 14 ottobre sul portale http://webtelemaco.infocamere.it .

I testi completi dei bandi e le istruzioni per la compilazione sono pubblicati sul sito http://www.unioncamerelombardia.it (alla sezione Bandi – contributi alle imprese).

Sul canale YouTube di Unioncamere Lombardia è possibile consultare il manuale per la profilazione e la presentazione della domanda. Per informazioni è possibile scrivere a territorio@lom.camcom.it .

LE STRADE DEI VINI E DEI SAPORI – Segnalate e pubblicizzate con una specifica cartellonistica, le ‘Strade dei vini e dei sapori’ della Lombardia sono 12 percorsi che si snodano su tutto il territorio regionale: un viaggio nelle eccellenze lungo circa 1.500 chilometri e attraverso 124 Comuni.

In dettaglio, ecco l’elenco di questi percorsi enogastronomici di altissimo interesse riconosciute da Regione Lombardia: Strada del vino della Valtellina, della Franciacorta e, sempre a Brescia, quella denominata Colli dei Longobardi.

Si aggiungono quindi la Strada della Valtaleggio e dei sapori della Bergamasca, quelle dei Vini e sapori del Garda, del Vino e sapori dell’Oltrepò Pavese, del vino San Colombano e dei sapori lodigiani.

Nel Mantovano, ben tre i percorsi presenti: la Strada dei vini e dei sapori, del riso e dei risotti e quella del tartufo.

Completano il quadro la Strada del gusto cremonese nella terra di Stradivari e quella dei Sapori delle Valli varesine.