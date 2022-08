In corso le ricerche di un uomo di 67 anni di Cividate Camuno uscito in cerca di funghi

Ultimo aggiornamento il 18 Agosto 2022 – 6:47

(mi-lorenteggio.com) BIENNO (BS), 18 agosto 2022 – Sono andate avanti per tutta la notte e stanno proseguendo tuttora le ricerche di un uomo di 67 anni di Cividate Camuno, disperso da ieri sera. Era uscito di casa in mattinata per andare in cerca di funghi in Valgrigna. Il mancato rientro in serata ha fatto allarmare i familiari, che hanno chiesto aiuto. Sono partite subito le ricerche; impegnati una trentina di soccorritori, fra Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, Carabinieri e Vigili del fuoco. Per il Soccorso alpino sono operativi i tecnici della Stazione di Breno, presenti anche le unità cinofile molecolari e di ricerca in superficie. L’elicottero di Areu di Brescia ha effettuato la ricognizione dall’alto, mentre le squadre territoriali stanno setacciando i sentieri a partire dal punto in cui è stata ritrovata l’auto dell’uomo, in località Piazzalunga, nei monti sopra Berzo Inferiore.