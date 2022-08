Ultimo aggiornamento il 18 Agosto 2022 – 16:20

(mi-lorenteggio.com) Borgo San Giacomo, 18 agosto 2022 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 13.30, in via dell’Ecologia 16, un operaio di 28 anni è rimasto schiacciato da una lastra, morendo sul colpo. Inutili i soccorsi del personale sanitario. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine e i funzionari della ASST Franciacorta per ricostruire la dinamica di questo ennesimo infortunio mortale sul lavoro in Lombardia.

Redazione