Il 23 e 24 agosto con Morici e Sarnataro tornano le risate live all’Arena Milano Est, poi il 25 comincia il Comedy Festival

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 agosto 2022 – Vacanze finite, spensieratezza addio? Non sia mai. In attesa che, il 25 agosto, prenda il via il Comedy Festival –rassegna-concorso delle più belle commedie cinematografiche italiane dell’anno, proiettate sul megaschermo estivo del Teatro Cinema Martinitt- sul palco della più grande arena sotto le stelle di Milano si avvicendano due maghi rispettivamente della comicità e della stand up comedy.

Claudio Morici

La parola –scritta, parlata o recitata- è il talento di Claudio Morici, scrittore, autore e attore, noto al grande pubblico per i video brillanti e sarcastici che durante i vari lockdown ci hanno tenuto compagnia, mandati in onda nella trasmissione televisiva Propaganda Live e in altri canali.

Mary Sarnataro

Stand-up comedian, ex inviata de Le Iene e volto di trasmissioni televisive come Italia’s Got Talent e Colorado, la milanese Mary Sarnataro incarna l’arte del “riderci su” e la traduce in un eloquio irrefrenabile e spietato, con cui si prende la rivincita su tutti. E su tutto.

Martedì 23 agosto

Comic Show – Claudio Morici FENOMENOLOGIA DEI RAPPORTI DI COPPIA CONSIDERATI NEL PERIODO STORICO DEGLI ULTIMI 10 MINUTI IN ITALIA

Ogni minuto in Italia si innamorano circa 457 persone. 5.704 in un anno. Probabilmente più di 78 miliardi dai primi insediamenti nel neolitico. Che fare? Te lo dice Claudio Morici, con monologhi vecchi e nuovi, conversazioni in chat, corteggiamenti suicidi e saggi brevi. Dopo Epicuro, Freud e “Il tempo delle mele”, finalmente uno spettacolo che svela i meccanismi amorosi della coppia una volta per tutte.

Mercoledì 24 agosto

Stand-up comedy – Mary Sarnataro SONO UNA BRUTTA PERSONA MA UNA FANTASTICA SCIMMIA

Sapete cosa hanno in comune Chiara Ferragni, Greta Thunberg e Giulia De Lellis? Loro non dicono parolacce, non fumano, non bevono, non prendono mai per il culo nessuno, si schierano sempre dalla parte giusta, hanno dei cani che viziano come figli unici e non dicono mai una scomoda verità! Insomma: sono delle belle persone o non si spiegherebbero i milioni di follower. Beh io, invece no! Io sono una brutta persona. Forse perché mangio carne, dico parolacce, non sono bella (se è per questo, neanche Greta lo è), non sopporto chi è privilegiato e ciononostante si lamenta, tipo i gay, o chi fa il prepotente con i deboli tipo i lavavetri con le donne alla guida; forse, anzi sicuramente, perché spesso mi scappa una parola di troppo, ovviamente scomoda, che poi mi torna indietro come un drone del presidente della Campania De Luca che minaccia di prendermi a calci in culo se apro bocca. Tutto ciò fa di me una brutta persona… e, infatti, io mica ce li ho tutti sti follower.

Il cinema

COMEDY FESTIVAL – dal 25 agosto al 4 settembre

Giovedì 25 agosto – inaugurazione

Le voci sole – di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi

Del 2022, con Giovanni Storti e Alessandra Faiella. Genere: drammatico. OSPITE il regista Andrea Brusa.

Venerdì 26 agosto

Giulia – di Ciro De Caro

Del 2021, con Rosa Palasciano e Valerio di Benedetto. Genere: drammatico. OSPITE il regista Ciro De Caro.

Sabato 27 agosto

Corro da te – di Riccardo Milano

Del 2022, con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone. Genere: sentimentale.

Domenica 28 agosto

Gli idoli delle donne – di Lillo, Greg ed Eros Puglielli

Del 2022, con Lillo e Greg. Genere: commedia.

