MEETING RIMINI. ASSESSORE AMBIENTE REGIONE LOMBARDIA DOMANI A DIBATTITO SUL CLIMA

Il presidente della Regione Lombardia interverrà lunedì 22 agosto, alle 17, alla 43a edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli in programma presso la Fiera di Rimini. In particolare, il governatore parteciperà alla tavola rotonda intitolata ‘Il Pnrr: sviluppo e valorizzazione del territorio. Incontro con i presidenti di Regione’. Prenderanno parte al dibattito anche i presidenti delle Regioni Marche, Emilia Romagna, Toscana, Sicilia, Umbria, Liguria e il presidente della Provincia Autonoma di Trento. – ore 17, Fiera di Rimini (via Emilia, 155), Auditorium Intesa Sanpaolo D3.