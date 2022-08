PREMANA (LC). MALORE PER UN 62ENNE, INTERVENUTO L’ELISOCCORSO

Ultimo aggiornamento il 19 Agosto 2022 – 21:01

(mi-lorenteggio.com) PREMANA (LC), 19 AGOSTO 2022 – Intervento di soccorso oggi pomeriggio, venerdì 19 agosto 2022, per la Stazione di Valsassina – Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana. La centrale ha attivato i tecnici perché un uomo di 62 anni, originario della zona, aveva avuto un malore mentre si trovava con altre persone nelle vicinanze dell’Alpe Forni, in località Ponte del diavolo. I soccorritori – sei quelli impegnati nelle operazioni – sono partiti subito per raggiungerlo con il mezzo fuoristrada del Cnsas, perché in un primo tempo la visibilità necessaria per l’arrivo dell’elicottero era ridotta a causa del maltempo, con pioggia e nebbia. Una volta raggiunta la persona da soccorrere, hanno valutato l’uomo sotto l’aspetto sanitario, lo hanno messo in sicurezza e portato a bordo; poi sono partiti per scendere a valle. Intanto il tempo stava migliorando; arrivati all’Alpe Vegessa, è arrivato anche l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato dalla base di Caiolo. L’uomo è quindi stato valutato anche dall’équipe medica e infine portato in ospedale. L’intervento è cominciato poco dopo le 12:30 e si è concluso in un paio d’ore.

Redazione