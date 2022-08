Rimini. Alla Sagra Musicale Malatestiana il violoncellista Giovanni Sollima e l’Orchestra nazionale giovanile Giuseppe Sinopoli

Ultimo aggiornamento il 19 Agosto 2022 – 23:13

(mi-lorenteggio.com) Rimini, 19 agosto 2022 – Il riscatto sociale dei giovani attraverso la musica ispira il nuovo concerto proposto dalla 73esima Sagra Musicale Malatestiana. Appuntamento domenica 21 agosto (ore 21.30) quando sul palcoscenico del Teatro Galli salirà il violoncellista Giovanni Sollima ad affiancare una formazione composta da giovani musicisti provenienti da varie esperienze formative costituite nei territori di diverse città italiane, raccolti in un’orchestra che ha scelto di intitolarsi al grande direttore Giuseppe Sinopoli.

Sotto la guida di Carla Delfrate il programma è incentrato su due tra i maggiori rappresentanti del classicismo viennese con l’ouverture dall’opera L’isola disabitata e il Concerto in do maggiore per violoncello e orchestra di Franz Joseph Haydn e la Sinfonia n. 40 in sol minore K 550 di Wolfang Amadeus Mozart. Ospite in varie città italiane e affidata fin dalla fondazione alla direzione di Carla Delfrate, stretta collaboratrice di Riccardo Muti, l’Orchestra Giovanile Giuseppe Sinopoli debutta a Rimini in una serata inserita nel ciclo di appuntamenti che la Sagra Malatestiana ha scelto di dedicare ai giovani e ai giovani musicisti. Il concerto è realizzato in collaborazione con il 43° Meeting per l’amicizia fra i popoli intitolato quest’anno “Una passione per l’uomo”.

L’orchestra è un’espressione del Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili in Italia, associazione fondata dodici anni fa da Federculture e dalla Scuola di Musica di Fiesole. Si compone di realtà territoriali, come gruppi strumentali e cori, chiamate Nuclei, che fanno parte dell’assemblea dei soci e attraverso la quale si realizzano in tutta Italia progetti educativi rivolti ai giovanissimi che vivono situazioni di disagio familiare, sociale, economico e culturale, attraverso la musica d’insieme praticata fin dai primi mesi senza alcuna preclusione, basata sull’abilità tecnica o sul talento. Membro Onorario e ispiratore dell’organizzazione è stato José Antonio Abreu, direttore d’orchestra e Ministro della cultura in Venezuela, creatore del celebre progetto “El Sistema” basato sul valore sociale della musica quale strumento di formazione dell’individuo, di inclusione sociale e fondamento della cultura. Da qualche anno il Sistema ha dato vita all’Orchestra Nazionale Giovanile Giuseppe Sinopoli, compositore, archeologo e direttore d’orchestra di fama mondiale, tra i primi a sostenere un’idea di musica come risposta sociale all’illegalità e al degrado umano e civile.

L’Orchestra Nazionale Giovanile rappresenta perciò l’intero Sistema educativo, formazione unica in Italia ad essere composta da giovani che hanno vissuto in prima persona l’esperienza musicale e di riscatto sociale nei diversi Nuclei di molte Regioni italiane.

Oltre all’importante significato civile e sociale l’Orchestra Nazionale Giovanile Giuseppe Sinopoli ha dimostrato una indubbia caratura artistica. Dal 2014 al 2019 il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati hanno invitato diverse volte l’orchestra a suonare presso la sede del Parlamento italiano, quale esperienza rappresentativa a livello nazionale della forza educativa e socializzante della musica.

Info e prevendita: 0541 793811 – biglietteria.comune.rimini.it

Con il contributo di MIBAC e Regione Emilia Romagna.