Rozzano. Cane precipita dal terzo piano, denunciato il padrone 

Ultimo aggiornamento il 19 Agosto 2022 – 10:44

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 19 agosto 2022. – Un segugio di tre anni è caduto dal terzo piano di un appartamento ed è deceduto sul colpo. E’ successo ieri pomeriggio in una zona residenziale della città sotto gli occhi di una cittadina che ha visto il cane cadere violentemente sul cemento.

Sul posto è intervenuta la polizia locale, contattata dalla signora, ma quando è giunta davanti al palazzo ha potuto constatare che la salma del segugio era già stata caricata in auto dal proprietario. Alla richiesta di spiegazioni da parte degli agenti l’uomo ha dichiarato che il cane è saltato dalla finestra del bagno verso il balcone ma non è riuscito a raggiungerlo.

Il racconto non ha convinto la polizia locale e il padrone è stato denunciato a piede libero per maltrattamento animali, la salma del segugio è stata sequestrata e sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto.

V.A.