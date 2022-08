Due interventi di soccorso, uno a Saltrio (VA) e uno a Valamasino (So)

Ultimo aggiornamento il 20 Agosto 2022 – 19:45

(mi-lorenteggio.com) SALTRIO (VA), 20 agosto 2022 – Si è concluso nel tardo pomeriggio l’intervento che oggi, sabato 20 agosto 2022, ha impegnato i tecnici della Stazione di Varese del Soccorso alpino. Una donna di 63 anni è caduta mentre era in montagna con il marito lungo il Sentiero Ficacci e ha riportato la sospetta frattura di una caviglia. Dopo l’attivazione, sono arrivate sul posto le squadre del Cnsas, XIX Delegazione Lariana, e i Vigili del fuoco. L’infortunata è stata raggiunta, condizionata, imbarellata e portata per circa mezz’ora fino all’ambulanza, per il trasporto in ospedale. L’intervento è cominciato alle 16:00 ed è finito intorno alle 18:30.

Intervento oggi pomeriggio alle 13:50 in località Visido di Dentro in Valmasino. I tecnici della Stazione di Valmasino, VII Delegazione Valtellina -Valchiavenna del Soccorso alpino e i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza sono stati attivati per un uomo che mentre stava praticando bouldering (attività sportiva di arrampicata su massi) è caduto e ha riportato la lussazione di una spalla. I soccorritori sono arrivati subito sul posto, hanno raggiunto l’infortunato; dopo avere immobilizzato il braccio lo hanno accompagnato fino alla strada, dove c’era l’ambulanza. L’intervento è durato circa un’ora e mezza.

Redazione