INCIDENTE MORTALE AD ALME’ (BG) IN VIALE LOCATELLI, DECEDUTO MOTOCICLISTA

(mi-lorenteggio.com) Almè, 20 agosto 2022 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.30, in viale Antonio Locatelli, il tratto cittadino della SS 470 della Valle Brembana, in un incidente tra un veicolo e una moto, un 39enne è deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi del personale sanitario di due ambulanze e due automediche. Ferito, il conducente del mezzo, una persona di 78 anni, che è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che hanno fatto tutti i rilievi per accertare l’esatta dinamica.

