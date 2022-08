Trezzano. Indagate due badanti ‘infedeli’, avrebbero sottratto 161mila euro ad anziana

Ultimo aggiornamento il 20 Agosto 2022 – 10:14

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 20 agosto 2022 – Grazie alle indagini svolte dalla Stazione Carabinieri di Trezzano sul Naviglio a partire dallo scorso mese di marzo, a seguito di querela presentata da una anziana 87enne del luogo – affetta da gravi patologie psico-fisiche – nei confronti della sua ex badante (la 63enne) e di sua figlia, la prima residente a Trezzano, l’altra a Galliate (No), in ordine alla totale sottrazione del proprio patrimonio.

Le indagate, abusando delle condizioni di minorata capacità psico-fisica della vittima, erano riuscite ad impossessarsi della somma complessiva pari ad euro 161.000,00 inducendola a compiere atti di disposizione patrimoniale tra gennaio e aprile 2021 (apertura di un conto corrente cointestato con una delle indagate e sottoscrizione di una procura generale ad amministrare il patrimonio), giustificando tali operazioni con l’esigenza di ottenere una maggiore praticità per l’espletamento dei servizi di assistenza.

A seguito dei complessi accertamenti bancari e documentali, i Carabinieri hanno accertato che le indagate si erano impossessate dell’intero patrimonio della vittima, utilizzandolo in breve tempo per spese personali, per l’estinzione di un finanziamento e per l’acquisto di due abitazioni nelle province di Milano e Biella.

Nell’ambito delle attività esecutive, i militari hanno quindi proceduto al sequestro di tutti i rapporti finanziari intestati alle persone indagate, di un’autovettura e delle due abitazioni sopra indicate, per un valore complessivo che si aggira sui 100 mila euro circa.