Valbondione (BG). Due interventi di soccorso

Ultimo aggiornamento il 21 Agosto 2022 – 16:54

(mi-lorenteggio.com) VALBONDIONE (BG), 21 agosto 2022 – Allertamento stamattina alle 10:00 per la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. I tecnici sono stati attivati in seguito alla segnalazione dell’avvistamento di un parapendio precipitato a Valbondione. La centrale ha mandato sul posto l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha sorvolato la zona; a supporto delle operazioni erano presenti una squadra della Stazione di Valbondione e quella di turno a Clusone. Mentre stavano verificando che il parapendio era atterrato senza conseguenze, è arrivata un’altra attivazione, per un escursionista di 58 anni che aveva riportato un trauma a un ginocchio nei pressi dell’osservatorio di Maslana, sempre nel comune di Valbondione. Le squadre sono salite con la jeep ambulanzata, hanno effettuato la valutazione sanitaria; l’uomo è stato accompagnato in paese e ha scelto di andare in ospedale in modo autonomo.