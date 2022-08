2^ Giornata Campionato Serie A: Inter e Napoli, buona la seconda!

Ultimo aggiornamento il 22 Agosto 2022 – 14:37

di Salvatore Lanno

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 agosto 2022 – Inizio scoppiettante per le due compagini: Napoli e Inter a punteggio pieno dopo le prime due giornate di campionato. Inter, dopo la vittoria in extremis a Lecce per 2 a 1 riesce a liquidare lo Spezia per 3 a 0, partenopei invece, incanalano una goleada con Verona 5-2 e un secco 4 a 0 con il neo promosso Monza.

Il Milan, campione d’Italia non riesce ad andare oltre il pari (1-1) con l’Atalanta molto aggressiva e preparata. Pareggi per Torino-Lazio e Bologna-Verona e Empoli-Fiorentina, il Sassuolo riesce a battere il Lecce grazie a super goal di Berardi.

Si attendono ancora due gare per completare la seconda giornata: Roma-Cremonese e Sampdoria-Juventus.

CLASSIFICA:

Napoli 6

Inter 6

Milan 4

Atalanta 4

Fiorentina 4

Lazio 4

Torino 4

Juventus 3

Roma 3

Sassuolo 3

Spezia 3

Bologna 1

Empoli 1

Salernitana 1

Udinese 1

Hellas Verona 1

Cremonese 0

Sampdoria 0

Lecce 0

Monza