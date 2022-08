Doppio concerto allo Stadio San Siro per i Coldplay

Ultimo aggiornamento il 22 Agosto 2022 – 15:09

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 agosto 2022 – Due tappe in Italia per i Coldplay in Italia nell’estate prossima.

I Coldplay sono un gruppo musicale britannico formatosi a Londra nel 1997. La band è composta da Chris Martin (voce, pianoforte, chitarra acustica), Jonny Buckland (chitarra elettrica), Guy Berryman (basso) e Will Champion (batteria).

Un atteso ritorno per i fan della band che dopo il trionfale successo del tour europeo, annuncia per il 2023 le date di Napoli (il 21 giugno allo stadio Diego Armando Maradona) e Milano (25-26 Giugno a San Siro).

Redazione