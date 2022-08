Milano. La rassegna Adriano A/R continuerà fino al 2 Ottobre, con un calendario ricco di eventi gratuiti.

Ultimo aggiornamento il 22 Agosto 2022 – 14:44

Fino al 2 ottobre laboratori, incontri, spettacoli, performance, musica. Tutto questo è ADRIANO A/R.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 agosto 2022 – ADRIANO A/R è parte del programma “Milano è viva” nei quartieri del Comune di Milano, con il sostegno del MIC – Ministero della Cultura allo scopo di sostenere lo spettacolo dal vivo nelle zone meno centrali della città. Ma è soprattutto la rassegna promossa da Ecate, Industria Scenica, Magnete, Ditta Gioco Fiaba, Spazio La Gobba e Sinitah per unire cultura, cura e socialità e abitare il Municipio 2 di Milano, attraversando i quartieri Adriano, Crescenzago, Turro, Cascina Gobba, Gorla, Via Padova.

ADRIANO A/R è un viaggio dentro e fuori il quartiere omonimo. Un percorso attraverso diversi linguaggi artistici dello spettacolo dal vivo. Una nuova cartografia che indaga e racconta Adriano e i quartieri limitrofi, attraverso la musica, la danza, il teatro e le arti performative.

Adriano A/R è un viaggio attraverso il Municipio 2, un interrail, una crociera, un itinerario con luoghi tutti da scoprire. Le iniziative si svolgono in luoghi speciali del Municipio 2, ovvero luoghi che si distinguono per le loro qualità architettoniche e storiche, da Magnete agli Orti di Via Padova, il Parco Franca Rame, l’Anfiteatro Martesana e il Giardino Madia.

Cuore pulsante del progetto è il Quartiere Adriano e in particolare Magnete, nuovo community hub – sorto nell’ambito del programma Lacittàintorno di Fondazione Cariplo – un luogo unico di relazione e pluralità, un luogo di cura e cultura.

Partita il 15 giugno, la rassegna ADRIANO A/R proseguirà fino al 2 ottobre con un ricchissimo calendario di eventi, incontri, spettacoli e iniziative, tutte gratuite. Concerti di musica africana, aperitivi teatrali, appuntamenti di teatro per le famiglie, balere di quartiere, percorsi intergenerazionali, performance urbane e percorsi formativi.

Di seguito il calendario completo.

KEEPERS – Percorso di partecipazione intergenerazionale

Martedì 26 luglio, alle 18

Magnete, via Adriano 107

Keepers, a cura di Ecate, è un ciclo di appuntamenti rivolti a cittadini e cittadine tra i 18 e i 30, o che abbiano più di 60 anni, per scambiare sapere e travalicare i confini generazionali. Gli appuntamenti approfondiranno tre ambiti specifici: come si legge uno spettacolo; conoscere i linguaggi artistici del teatro contemporaneo; come si sceglie uno spettacolo di teatro contemporaneo (definizione degli obiettivi e delle strategie per una scelta consapevole).

A cura di Ecate.

CULTURAL TOOLBOX – Cultural Toolbox Special Edition Adriano A/R – Bandi e finanziamenti

Mercoledì 31 agosto e giovedì 1 settembre, ore 15,00

Magnete, via Adriano 107

La cassetta degli attrezzi della progettazione culturale non può che iniziare con una mappa delle principali opportunità di finanziamento a livello nazionale. Una serie di strumenti concreti per orientarsi nel mondo dei bandi pubblici e di quelli privati dedicati al Terzo Settore: dove trovare i bandi, come analizzarli, come valutare obiettivamente l’opportunità di partecipare e come approcciarsi alla compilazione.

A cura di Ecate, in collaborazione con Theatron 2.0.

Info e iscrizioni: info@ecatecultura.com – t. +39 3715368083

KEEPERS – Percorso di partecipazione intergenerazionale

Martedì 02 agosto, ore 18,00

Martedì 09 agosto, ore 18,00

Giovedì 25 agosto, ore 18,00

Lunedì 29 agosto, ore 18,00

Magnete, via Adriano 107

VAI COL LISCIO

Venerdì 2 settembre, ore 20,30

Anfiteatro Martesana, via Agordat, 119

Vai col liscio: serata danzante con orchestra dedicata alla musica italiana degli anni d’oro. Liscio e balli di gruppo insieme alle orchestre più in voga delle balere contemporanee.

A cura di Industria Scenica.

AWA FALL IN CONCERTO

Sabato 3 settembre, ore 21,00

Magnete, via Adriano 107

Awa Fall è una giovane cantautrice di seconda generazione. Il suo concerto spazia dalle sonorità Reggae, Dub alla black music e R&B. Prodotta da Walter Bonanno si è già esibita nei maggiori festival e contest europei come il Rototom Sunsplash, l’Overjam, il Dub gathering, e il Dub Camp. Inoltre nel 2022 è stata ospite nel programma Propaganda Live a LA7 TV.

A cura di Sinitah.

ROOTICAL FOUNDATION IN CONCERTO

Domenica 4 settembre, ore 19,00

Giardino della Madia, via Eleonora Fonseca Pimentel, 5

Storica reggae band milanese con oltre 16 anni di vita. Si è esibita nei maggiori festival italiani ed europei. La loro musica esprime tutto il rispetto per le radici della musica in levare mantenendo uno stile proprio che li caratterizza. Nel 2022 hanno iniziato un nuovo percorso che presto li porterà alla pubblicazione di un nuovo album.

A cura di Sinitah.

LO SPECCHIO E L’INCUBO

Sabato 10 settembre, ore 21,00

Magnete, via Adriano 107

Non scegliamo molte cose, le nostre immagini mentali, i nostri incubi e le nostre gioie. A volte viviamo in una parte del mondo, ma allo stesso tempo viviamo in un altra e le sue immagini passano attraverso la nostra mente. Lo spettacolo parla degli uomini che per essere nati in un’area geografica specifica sono stati costretti a lasciare la loro terra, ma ancora stanno vivendo nelle loro menti e nei loro cuori questa terra, una terra che non è più come il passato. Aram Ghasemy crea questo mondo surreale attraverso i linguaggi della danza contemporanea, del video e della poesia.

A cura di Sinitah.

L’ISOLA DELLE LUCCIOLE

Domenica 11 settembre, ore 16,00

La Tana, Parco Adriano, via Trasimeno, adiacenze Area Giochi 1

Su una lontana isola il buon Mago Icaro e il suo giovane e inesperto apprendista Serafino si confrontano con un terribile temporale/mostro! Un’avventura ironica ed emozionante raccontata alla maniera degli antichi cantastorie servendosi della pantomima e di elementi dell’arte dei clown. Lo spettacolo è incentrato sulla partecipazione attiva del pubblico dei bambini che intervengono nella vicenda determinandone le sorti come se fossero essi stessi dei personaggi. Un’esperienza di teatro e di gioco semplice ma entusiasmante pensata per i più piccoli.

Spettacolo per bambini e bambine dai 3 anni.

A cura di Ditta Gioco Fiaba.

APERITIVO CON FRANCA

Venerdì 16 settembre, ore 18,30

Spazio Mosso, via Angelo Mosso 3

Nel parco dedicato a Franca Rame, un aperitivo-spettacolo, con due attrici e un musicista, per celebrare la vita e la storia straordinaria di questa grande donna, artista e politica italiana. Un incontro, un’occasione, una collezione di aneddoti, per conoscere più da vicino Franca Rame, il lato più intimo e umano di un personaggio che è stato anche molto controverso. Il teatro, come ci insegna Franca, si può fare dappertutto. Non solo nei grandi stabili, ma in mezzo alle piazze, nei locali, tra la gente.

A cura di Spazio La Gobba.

VAI COL LISCIO

Venerdì 16 settembre, ore 20.00

Spazio Mosso, via Angelo Mosso 3

A cura di Industria Scenica.

CAVOLI A MERENDA

Domenica 18 settembre, ore 11,00

Orti ViPreGo, via Isocrate, 25

Un giallo ironico e interattivo a tema verdure, carote affettate, zucchine sgagnate, pomodori spappolati… Qual è la mente criminale dietro a questi fatti? Ai bambini e alle bambine il compito di indagare e risolvere l’enigma…

A cura di Ditta Gioco Fiaba.

ASPETTANDO CARTASÌA

Mercoledì 21 settembre, ore 17,30

Giardino della Madia, via Eleonora Fonseca Pimentel, 5

Bruno, artista geniale, è in crisi. Si sente solo, ha bisogno di nuovi stimoli per continuare a inventare. A trarlo d’impaccio dal blocco creativo sarà la materia stessa, la Carta, grezza prima e raffinata poi, che diventerà sempre più indipendente, fino a fargli scoprire che il modo migliore per stare al mondo è aprire la porta e lasciare che ognuno vada con le proprie gambe per la strada che desidera.

A cura di Spazio La Gobba.

CULTURAL TOOLBOX – Cultural Toolbox Special Edition Adriano A/R – Esiste ancora la distribuzione teatrale?

Giovedì 22 settembre e venerdì 23 settembre, ore 15,00

Magnete, via Adriano 107

La nota dolente di ogni professionista che deve confrontarsi con il mercato e con il sistema teatrale nazionale. Perché distribuire è così difficile? Come approcciare questo lavoro? Quando iniziare? Quante e quali risorse impiegare? Quali strategie? Due giorni per studiare alcune modalità vincenti e un momento dedicato al confronto concreto sui progetti dei e delle partecipanti, a rispondere alle domande più disparate due professioniste e un professionista del settore teatrale.

A cura di Ecate, in collaborazione con Theatron 2.0.

SPETTACOLO KEEPERS – in via di definizione

Giovedì 22 settembre, ore 21,00

Magnete, via Adriano 107

Spettacolo selezionato attraverso il percorso della Direzione Artistica Partecipata Keepers – titolo in via di definizione.

A cura di Ecate.

CULTURAL TOOLBOX – Cultural Toolbox Special Edition Adriano A/R – Comunicazione

Venerdì 23 settembre e sabato 24 settembre, ore 9,30

Magnete, via Adriano 107

Un laboratorio di due giorni durante il quale verranno illustrate strategie, casi studio, strumenti operativi indispensabili per l’ideazione ed esecuzione di piani di comunicazione integrata per lo spettacolo dal vivo attraverso un’attenta analisi dell’apparato strategico di tutta la comunicazione (Pubblicità, Relazioni Pubbliche e Comunicazione, Media).

A cura di Ecate, in collaborazione con Theatron 2.0.

VAI COL LISCIO

Venerdì 23 settembre, ore 20,30

Magnete, via Adriano 107

A cura di Industria Scenica.

CONFINI. PASSEGGIATA SONORA PER QUARTIERE ADRIANO

Sabato 24 settembre, ore 18,00 e ore 19,30

Magnete, via Adriano 107

Una performance immersiva che cambia il modo di fruire il teatro, trasformando la passeggiata in un atto artistico collettivo e individuale al tempo stesso. Con cuffie wireless e scarpe comode, si parte per un breve e intenso viaggio alla scoperta di Quartiere Adriano, fra suoni, voci, ricordi e speranze per un futuro in gran parte ancora da immaginare. Un affondo poetico in un piccolo pezzo di città che sta vivendo una grande trasformazione. La performance è costruita attraverso un lungo processo di co-creazione artistica che ha coinvolto innanzitutto un gruppo di cittadini e cittadine, che hanno svolto interviste e creato relazioni con abitanti, esercenti e associazioni del territorio.

A cura di Ecate.

SPETTACOLO KEEPERS – in via di definizione

Sabato 24 settembre, ore 21,00

Magnete, via Adriano 107

Spettacolo selezionato attraverso il percorso della Direzione Artistica Partecipata Keepers – titolo in via di definizione.

A cura di Ecate.

CAVOLI A MERENDA

Domenica 25 settembre, ore 11,00

Orti di Via Padova, via Carlo Esterle

A cura di Ditta Gioco Fiaba.

IL BIBLIOTECARIO E IL MOSTRO DEI LIBRI

Domenica 02 ottobre, ore 16,00

Magnete, Via Adriano 107

Le avventure interattive di un piccolo bibliotecario alle prese con un mostro divora libri… Un viaggio ironico nel mondo della lettura e delle biblioteche!

A cura di Ditta Gioco Fiaba.

In collaborazione con JAZZMI.

CONCERTO AFRIC&JAZZ TRIO

Domenica 02 ottobre, ore 20,30

Magnete, via Adriano 107

Gli artisti presentano il loro nuovo album, incentrato sulle sonorità Afro beat e afro jazz che caratterizzano la band composta da Stefano Corradi (sax e fiati) Donat Munzila (vocal lead e chitarra) e Abdoullay Traore (balafon e percussioni). Uno spettacolo aperto a tutti dove è impossibile non ballare.

A cura di Sinitah.

In collaborazione con JAZZMI.