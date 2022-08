Busnago. 15enne accoltellato da 27enne, arrestato

Ultimo aggiornamento il 23 Agosto 2022 – 12:27

(mi-lorenteggio.com) Busnago, 23 agosto 2022 – Un 27enne ha accoltellato all’esterno di un centro commerciale un ragazzino di 15 anni lo scorso 16 agosto. Il ferito è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato operato.

I Carabinieri della Compagnia di Vimercate, dopo accurate indagini, lo hanno rintracciato e perquisito, trovando il coltello a serramanico usato nell’aggressione nascosto nell’elastico dei boxer. In tasca aveva anche 2 dosi di cocaina da circa 0.5 grammi l’una. Inoltre, in casa deteneva senza autorizzazione due cartucce per pistola una cal. 7.65 e l’altra 9X21.

Il 27enne è stato così portato nel carcere di Monza con l’accusa di tentato omicidio aggravato dai futili motivi, porto di oggetti atti ad offendere e detenzione abusiva di munizioni.

Redazione