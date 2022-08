Ultimo aggiornamento il 23 Agosto 2022 – 14:45

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 agosto 2022 – Un magrebino, fermato insieme ad un connazionale con un documento falso, mentre era in Questura, ha ricevuto una chiamata sul telefono che aveva con sè. Ma, chi chiamava era il ‘vero’ proprietario dello smartphone, il quale, avendo risposto gli agenti ha raccontato di aver appoggiato il telefono su un muretto in via Dante e di essersi accorto che non c’era più.

V. A.