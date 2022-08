Bergamo. NeverEnding Carrara

Ultimo aggiornamento il 24 Agosto 2022 – 12:34

Un weekend in Museo e in Piazza Carrara, verso il 2023

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 24 agosto 2022 – Una tre giorni di festa fino alla mezzanotte, tra arte, musica e street food, per salutare la Carrara prima della chiusura per i lavori di rinnovamento museale, in vista della riapertura del 26 gennaio 2023.

Ingresso serale in museo con biglietto speciale e possibilità di partecipare alla Museum Escape; l’accesso alla piazza sarà gratuito con dj set, food truck, cocktail bar e il Flea Market – mercatino del fatto a mano, del vintage e del riutilizzo – e altre iniziative aperte a tutti. Si parte venerdì dalle ore 19.00 con la partecipazione straordinaria durante la serata degli SNOW PATROL, la band britannica indie-rock il cui brano “Chasing Cars” ha conquistato il titolo di canzone più trasmessa del secolo nelle radio UK. A Bergamo la band coinvolgerà il pubblico in un inedito dj set in piazza.

IL PROGRAMMA:

In museo:

apertura straordinaria fino alle 24.00

ingresso speciale a 5 euro

Per tutto il weekend la Carrara offre l’opportunità di visitare la collezione anche in orario serale con biglietto speciale a 5 euro e di ammirare dal vivo, ancora per qualche giorno, il dipinto di Velázquez, Ritratto di Maria Anna d’Austria dal Museo del Prado di Madrid, in prestito a Bergamo fino al 28 agosto. Inoltre, in occasione dei tre giorni di festa, i visitatori potranno partecipare a una Museum Escape, un’esperienza immersiva e giocosa, creata da Garipalli, che svela inganni, presagi e curiosi retroscena delle opere esposte. Una versione teaser che preannuncia quella definitiva che verrà presentata in museo nel 2023.

In piazza Carrara e nella corte interna del museo:

Venerdì 26 agosto, dalle ore 19.00 alle 24.00

dalle 19:00 Dj set Borderline

dalle 22:00 Dj set SNOW PATROL

Food truck con street food

Sabato 27 agosto, dalle ore 19.00 alle 24.00

Vinyl Night con Dj set Winstan

cocktail bar & food

Flea Market

Domenica 28 agosto, dalle ore 19.00 alle 24.00

Dj set Borderline

cocktail bar & food

Flea Market