Cesano Boscone. Aperte le iscrizioni per la marcia “Tante gambe, un solo cuore contro la violenza” – FOTO E VIDEO IN ARCHIVIO

Ultimo aggiornamento il 24 Agosto 2022 – 19:08

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 24 agosto 2022 – “Tante gambe un solo cuore, contro la violenza” é una marcia non competitiva di donne e uomini di ogni età per dire NO ai femminicidi. Dopo il successo della prima edizione, clicca per le foto e i video, al via le iscrizione per una nuova edizione, la terza, che è inserita tra le iniziative della Festa Patronale di Cesano Boscone, 2022.

La violenza contro le donne non é inevitabile; si deve e si può fermare.

Appuntamento per il 18 settembre in Villa Marazzi 47 a Cesano Boscone per marciare.

Il ricavato dell’iniziativa contribuirà a finanziare il nuovo progetto Sportello ascolto donna.

Iniziativa organizza dal Circolo Donne Sibilla Aleramo insieme ad altre associazioni del territorio.

V. A.