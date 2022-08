Corsico. Arriva il Luna Park lungo il Naviglio Grande e street food per l’ultimo weekend di agosto

Ultimo aggiornamento il 24 Agosto 2022 – 15:37

(mi-lorenteggio.com) Corsico (24 agosto 2022) – Un mese, dal 15 luglio, di cinema, musica, balli e tornei di carte per offrire occasioni di divertimento e svago a chi è rimasto in città. E dopo la pausa di qualche giorno, Corsico torna a rianimarsi con l’apertura ufficiale del luna park lungo il Naviglio Grande e lo street food al parco Alpini d’Italia, in via Verdi.

L’appuntamento è venerdì 26 agosto.

“Le giostre all’area Stella – commenta l’assessore al commercio, Maurizio Magnoni – sono una tradizione per la nostra città. Vogliamo che siano un’occasione di divertimento e svago per bambini, ragazzi e famiglie. Abbiamo concordato con gli organizzatori che il 7 settembre, dalle 10 alle 12, le giostre siano a disposizione dei più giovani con disabilità. E tra il 6 e il 7 pomeriggio, invece, ci hanno assicurato delle promozioni per bambine e bambini da parte degli operatori delle singole attrazioni. Così come il giorno di chiusura, il 12 settembre”.

Il luna park aprirà tutti i giorni dalle 10 alle ore 23.30 salvo domenica 11, quando la chiusura è estesa fino a mezzanotte.

Per rispetto della quiete pubblica, la musica dovrà essere spenta tutti i giorni alle 19.30.

Dall’altra parte del Naviglio, verrà allestita una fiera dello street food, organizzata, in accordo col Comune, da Helloeventi. L’apertura è alle 18 di venerdì 26 agosto e si prosegue dalle 16 di sabato 27 e di domenica 28.

La prima sera, il programma prevede anche un dj set. “Ci saranno – evidenziano gli organizzatori – piatti di diverse cucine nazionali e internazionali. Un’occasione per provare ricette con la formula cotto e mangiato”.

Ancora musica, ma questa volta live, sabato sera. E domenica animazione per bambini.

Presso l’area Stella di Corsico dal 26 agosto al 12 settembre ritorna il Luna Park, edizione 2022.

Le giostre saranno aperte dalle ore 10 alle ore 23.30.

Mercoledì 7 settembre, dalle ore 10 alle 12, le giostre saranno a disposizione delle persone con disabilità.

Giornate promozionali: nel pomeriggio del 6 e 7 settembre e nella giornata del 12 settembre.