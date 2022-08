Ultimo aggiornamento il 24 Agosto 2022 – 17:09

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 24 agosto 2022 – Nel pomeriggio di oggi intorno alle ore 15.35, in viale Serafino, all’altezza del civico 26, un uomo di 61 anni è stato investito e trasportato in elicottero all’ospedale San Matteo di Pavia in codice giallo.

Redazione