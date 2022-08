Lissone: attivo un nuovo PuntOlio in via Leopardi

Ultimo aggiornamento il 24 Agosto 2022 – 18:44

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 24 agosto 2022 – È stato attivato in via Leopardi a Lissone, presso la casetta dell’acqua, un nuovo PuntOlio, contenitore tecnologicamente innovativo e dotato di sensori di riempimento, dedicato alla raccolta dell’olio alimentare esausto, cioè quello utilizzato in cucina per la preparazione e conservazione del cibo.

Aumenta così la copertura del servizio sul territorio che si va progressivamente ad estendere su tutte le aree cittadine, garantendo un servizio più efficiente e un miglioramento della raccolta differenziata di questo materiale.

La scelta di conferire correttamente l’olio alimentare esausto ha molteplici vantaggi ambientali: da una parte infatti è possibile avviarlo a rigenerazione per la produzione di biodiesel, dall’altra contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 e a salvaguardare l’acqua, risorsa preziosa che viene ineluttabilmente inquinata se in contatto con sostanze oleose.

Con quest’ultima attivazione, salgono a quattro i PuntOlio posizionati a Lissone: presso l’Effemarket di via Martiri della Libertà, presso l’Effemarket di via Gioberti e presso piazza Don Dario Camporelli (piazza del mercato).

Si ricorda che sia sul sito di Gelsia Ambiente che su G-App è possibile verificare l’ubicazione dei PuntOlio, che verranno progressivamente istallati in tutta la Brianza. Per eventuali informazioni e segnalazioni è possibile scrivere a info@gelsiamente.it o chiamare il numero verde gratuito 800.445964.