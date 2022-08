Lombardia. Soccorsi diversi escursionisti anche con l’elisoccorso

Ultimo aggiornamento il 24 Agosto 2022 – 22:24

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 24 agosto 2022 – Intervento oggi, mercoledì 24 agosto 2022, per la Stazione di Edolo del Soccorso alpino. Una donna si è infortunata a una caviglia mentre si trovava nella zona del Monte Padrio, al confine tra la Valle Camonica e la Valtellina, in territorio del comune di Corteno Golgi. Ha chiesto aiuto e la centrale ha mandato sul posto le squadre del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. I soccorritori l’hanno raggiunta e intanto è arrivato anche l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. La donna è stata valutata dal punto di vista sanitario, messa in sicurezza e poi portata in ospedale con l’elicottero. L’intervento è cominciato in tarda mattinata ed è finito con il rientro delle squadre nel primo pomeriggio.

Altro intervento a Sale Marasino, per una ciclista di nazionalità tedesca di 26 anni: si è infortunata mentre era con la bicicletta lungo il sentiero che sale verso la Forcella di Sale, in località Pòrtole, a poco meno di 800 metri di quota, in un’area impervia. Alle 16:30 la centrale ha allertato il Soccorso alpino, Stazione di Breno. I soccorritori sono saliti, hanno raggiunto la ragazza, l’hanno stabilizzata e portata fino all’ambulanza. Mentre stavano rientrando, altra attivazione per un mancato rientro. Due persone, un uomo e una donna, erano usciti per un’escursione con il loro cane. Hanno tardato però più del solito e i familiari si sono preoccupati; allora hanno chiesto aiuto. Sono stati attivati i tecnici del Soccorso alpino e i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, già pronti per avviare le ricerche. Nel frattempo però l’allarme è rientrato perché le due persone erano tornate. L’intervento si è concluso alle 20:00 con il rientro delle squadre.

Due interventi in poche ore per la Stazione di Valle Sabbia del Soccorso alpino bresciano. Il primo allertamento alle 14:00 per una turista di origine polacca che era bloccata su una placca di roccia, lungo un sentiero nella zona di Limone del Garda. Sul posto l’elisoccorso di Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che l’ha recuperata. Pronte a partire in piazzola le squadre territoriali. Poco dopo a Vestone, sul Monte Basiolo, una donna residente in zona è precipitata sul greto del torrente mentre era nel bosco in cerca di funghi. È arrivato l’elisoccorso, mentre le squadre territoriali, arrivate sul posto, hanno collaborato con l’équipe per il recupero della persona infortunata. L’intervento si è concluso verso le 17:30.

ALTA VALLE CAMONICA (BS) – Intervento stamattina per la V Delegazione Bresciana del Soccorso alpino. La Stazione di Temù è stata allertata per un intervento sul Pian di neve, zona Cima Venerocolo. Una persona era rimasta incastrata con una gamba sotto un masso. È intervenuto l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza; in base a Temù pronti per essere imbarcati quattro tecnici. L’intervento si è concluso intorno alle 11:30 con il recupero della persona da parte dell’elisoccorso e il successivo trasporto in ospedale.