PALAZZO MARINO. IL COMUNE DI MILANO NELLA GIURIA DEGLI ‘UN SDG ACTION AWARDS’ 

Ultimo aggiornamento il 24 Agosto 2022 – 12:10

Prosegue l’impegno di Milano per promuovere azioni volte al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile



(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 agosto 2022 – Anche il Comune di Milano sarà tra i componenti della giuria degli ‘UN SDG Action Awards’ che premierà le migliori azioni portate avanti nei paesi di tutto il mondo per il raggiungimento degli SDGs – Sustainable Development Goals -, gli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite.



Dopo aver ospitato lo scorso maggio il lancio della campagna nazionale #InsiemepergliSDG promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Milano torna a essere protagonista nell’impegno per il raggiungimento dei 17 obiettivi proposti dalle Nazioni Unite per l’Agenda 2030. Come già accaduto nel 2019, il Comune è nuovamente parte della giuria delle SDGs Action Awards, il Premio della Nazioni Unite che riconosce le migliori azioni promosse nel mondo per concretizzare processi virtuosi verso l’Agenda 2030, a cui saranno assegnati premi per continuare le attività più efficaci.



Promossi dal Segretario della Nazioni Unite attraverso l’istituzione della Campagna d’azione delle Nazioni Unite per gli SDG, gli “UN SDG Action Awards” sono un’azione distintiva della UN SDG Action Campaign. Dal 2018, gli UN SDG Action Awards individuano le migliori esperienze e pratiche diffuse nei paesi di tutto il mondo per incentivarle, supportarle e dare loro visibilità.



I vincitori saranno annunciati nel corso della cerimonia di premiazione degli @SDGaction il prossimo 27 settembre.

Redazione