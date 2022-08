TERREMOTO 2016, PRESIDENTE: RIPENSARE A QUEI DRAMMATICI MOMENTI, ANCHE IN QUEL CASO FU GRANDE IL CUORE DEI LOMBARDI

Ultimo aggiornamento il 24 Agosto 2022 – 16:36

Milano, 24 agosto 2022 – Regione Lombardia, attraverso il proprio presidente, ricorda la tragedia del terremoto del 2016:

“Esattamente sei anni fa – ha detto il governatore – un fortissimo terremoto sconvolse il Centro Italia. È ancora vivo il ricordo delle situazioni drammatiche che abbiamo vissuto in quei momenti: vittime innocenti che hanno perso la vita e famiglie sopravvissute senza più alcun punto di riferimento. Anche in quell’occasione il cuore dei lombardi non esitò a confermarsi grande: moltissime le organizzazioni, le associazioni e i singoli volontari che, con azioni concrete, supportarono quelle popolazioni. Oggi è giusto fermarsi un attimo e ripensare a quella grande tragedia”.

Redazione