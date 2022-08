Usmate Velate. Scuola materna Rodari, conclusi gli interventi di efficientamento energentico

Ultimo aggiornamento il 24 Agosto 2022 – 12:23

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 24 agosto 2022 – Due interventi di efficientamento energetico per rendere la struttura ancora più moderna, oltre che più funzionale al percorso educativo di bambine e bambini.

Si sono conclusi nelle scorse ore gli interventi di efficientamento energetico che in queste settimane hanno interessato la scuola materna “Rodari”: complessivamente si tratta di un investimento di 180mila euro, di cui la metà provenienti da fondi PNRR.

La Scuola Rodari (oltre che i campi da tennis del Centro sportivo comunale) è stata interessata dal relamping, ovvero la sostituzione di un’illuminazione tradizionale con apparecchi LED di ultima generazione a basso consumo. In particolare, si sono andate a sostituire le plafoniere esistenti che, oltre ad essere vetuste e scarsamente efficienti dal punto di vista energetico, in più punti manifestavano un potenziale rischio per la sicurezza per gli utenti.

“Questo intervento rappresenta una concreta azione di efficientamento energetico che comporterà un risparmio energetico in uno degli edifici di proprietà pubblica – affermano il Sindaco Lisa Mandelli e l’assessore al Patrimonio Mario Sacchi – Il medesimo intervento era già stato realizzato tre anni fa nella scuola primaria Casati. L’attenzione verso le scuole da parte del Comune resta alta e questa ne è una ulteriore dimostrazione. Le opere appena concluse alla Rodari vanno esattamente in questa direzione e garantiranno ambienti più luminosi con minor spesa”.

Non saranno questi gli unici lavori che riguarderanno la scuola Rodari: è infatti stata ultimata la sostituzione parziale degli attuali infissi con la posa di finestre con portefinestre con serramenti ad alte prestazioni energetiche, così da creare una connessione tra lo spazio interno ed esterno delle aule. Ogni aula avrà così un’uscita dedicata sul giardino, funzionale alla didattica e più comoda negli spostamenti. L’ammontare complessivo delle opere è pari a 90mila euro, interamente finanziate con risorse comunali.