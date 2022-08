Valsassina. Cercatore di funghi ritrovato senza vita

Ultimo aggiornamento il 24 Agosto 2022 – 22:12

VALSASSINA (LC), 24 agosto 2022 – Ritrovato stamattina senza vita l’uomo di 76 anni disperso da ieri. Si trovava nella zona dell’Alpe Giumello ed era uscito in cerca di funghi. Quando i familiari hanno verificato che non era rientrato hanno chiesto aiuto. L’attivazione è arrivata poco dopo mezzanotte: impegnati i tecnici della Stazione di Valsassina-Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco. La ricerca ha riguardato le aree primarie e i sentieri più probabili. Durante la notte sono state disposte anche le operazioni che comprendevano l’utilizzo del cani molecolari dell’ANC – Associazione nazionale Carabinieri ed è stato richiesto l’intervento dell’elicottero della Guardia di finanza, che ha a bordo il dispositivo IMSI Catcher che permette di rintracciare il segnale telefonico. Stamattina il ritrovamento, in una zona molto impervia nella zona della chiesa di Sant’Ulderico, in comune di Valvarrone: una squadra del Soccorso alpino ha ritrovato l’uomo riverso a terra. Il corpo è stato recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuoco.