Buccinasco. Infortunio mortale sul lavoro, deceduto 52enne

Ultimo aggiornamento il 25 Agosto 2022 – 9:42

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 25 agosto 2022 – Stamane, intorno alle ore 5.20, in via delle Azalee 6, in un capannone di una ditta di logistica un peraio di 52 anni è deceduto. L’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario, ma non è ancora chiaro se avesse avuto prima un malore. Inutili i soccorsi del personale medico e sanitario di un’ambulanza della Croce Verde Trezzano e di un’automedica. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Corsico, che indagano per ricostruire quanto accaduto e la dinamica dell’infortunio mortale sul lavoro.

V.A.