Calcio. Modifiche viabilistiche per partita AC Monza – Udinese

Ultimo aggiornamento il 25 Agosto 2022 – 17:12

(mi-lorenteggio.com) Monza, 25 agosto 2022 – Venerdì 26 agosto alle ore 18:30 è in programma per il campionato di Serie A allo stadio – U Power l’incontro AC Monza – Udinese.

Per garantire l’afflusso e deflusso dei tifosi in completa sicurezza con la necessaria fluidità del traffico e gli accessi ai residenti, sono state predisposte alcune chiusure e modifiche alla viabilità.

In particolare, dalle ore 14:30 del 26 agosto e sino a conclusione del deflusso dei tifosi dallo Stadio nel tratto di viale Stucchi compreso tra viale Libertà e via Salvadori il traffico in entrambe i sensi di marcia verrà canalizzato su una sola corsia di marcia.

In caso di code e rallentamenti si consigliano i seguenti percorsi alternativi: