MURUBUTU – IL TOUR FA TAPPA A MILANO (MAGNOLIA) IL 31 AGOSTO

Ultimo aggiornamento il 25 Agosto 2022 – 12:10

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 agosto 2022 – Dopo un tour primaverile costellato di sold-out, MURUBUTU è pronto a tornare dal vivo anche per la stagione estiva con “STORIE D’AMORE CON PIOGGIA” – SUMMER TOUR LIVE BAND 2022, uno spettacolo full band che lo porterà sui palchi di tutta Italia. Il tour lo porterà a Milano, per un atteso live al Magnolia il 31 agosto 2022. Un ritorno attesissimo dai fan e da MURUBUTU stesso, che per la prima volta avrà con lui sul palco una formazione di musicisti live: ableton, basso, chitarra, tromba e la voce di Dia, già presente in alcuni dei suoi lavori in studio.

Il tour proseguirà poi per un’ultima data a Conversano – BA (Casa delle Arti) il 3 settembre.

Il tour sarà quindi un’occasione per ascoltare i nuovi brani in una veste inedita, e rendere ancora completa l’esperienza del nuovo album STORIE DI AMORE CON PIOGGIA E ALTRI RACCONTI DI ROVESCI E TEMPORALI, il cui concept sarà – appunto – la pioggia.

La pioggia come scenario incantevole o temibile, come illusione del tempo sospeso; la pioggia come dono o punizione, paura o speranza ma soprattutto come metafora delle nostre infinite possibilità esistenziali, tutte contenute dentro a infinite gocce che riflettono il mondo ognuna da una propria unica prospettiva.

I rap-conti contenuti nell’album saranno ambientati in tanti luoghi, prossimi o remoti, dove la pioggia accompagna spesso la ricerca di un amore o di un equilibrio che pare perduto per sempre e che talvolta verrà riconquistato privilegiando il colloquio col tempo.

Le prevendite per il tour MURUBUTU – Storie d’amore con pioggia sono disponibili sul circuito Ticketone e nei punti vendita abilitati; per la data di Milano all’Alcatraz sul circuito Mailticket. Info biglietti e prevendite – Django Concerti: info@djangoconcerti.it

“Storie d’amore con pioggia”

SUMMER TOUR LIVE BAND 2022

LE PRIME DATE ANNUNCIATE:

4 GIUGNO – MEDICINA (BO) – MEDICINA ROCK FESTIVAL

25 GIUGNO – ROMA – VILLA ADA FEST

8 LUGLIO – REGGIO EMILIA – MUNDUS FESTIVAL

9 LUGLIO – CENTO (FE) – APRITI BOSCO FESTIVAL

2 AGOSTO – PERUGIA – STROZZA MUSIC FEST

10 AGOSTO – BRESCIA – FESTA RADIO ONDA D’URTO

31 AGOSTO – MILANO – MAGNOLIA

3 SETTEMBRE – CONVERSANO (BA) – CASA DELLE ARTI

Murubutu, al secolo Alessio Mariani, si avvicina all’hip hop all’inizio degli anni ’90. Insegnante di filosofia e storia presso il liceo “Matilde di Canossa” di Reggio Emilia, dal 2000 comincia a riflettere sulla interazione fra contenuti scolastici e musica rap. L’intento è fare del rap un mezzo espressivo per trasmettere contenuti di ordine culturale senza perdere l’attenzione verso la cura stilistica. Il risultato è un nuovo sottogenere musicale: il rap didattico, concretizzato nel 2006 dall’uscita dell’album “Dove vola l’avvoltoio” con il collettivo La Kattiveria. Sulla scorta della contaminazione fra rap e narrativa Murubutu intraprende nel 2009 un progetto solista, interamente dedicato allo storytelling, in cui sonorità hip hop classiche fanno da tappeto a testi con una forte curvatura cantautorale e accenti poetici.

Nel 2011 Murubutu vince il secondo premio al Concorso Nazionale per cantastorie “G.Daffini” con il brano “Anna e Marzio”.

A partire dal 2016 viene invitato a numerosi festival culturali (Festival della letteratura di Mantova, Festival della filosofia di Modena, Festival della narrazione di Arzo, Cantiere poetico di Sant’Arcangelo, Festival della filosofia di San Fermo, Festival della comunicazione di Camogli, Festival della lingua italiana di Lecco) tra i quali anche il celebre Festival della poesia di Castelfranco (MO) in cui sostiene un confronto pubblico con Francesco Guccini sul rapporto fra rap e cantautorato.

L’attività musicale di Murubutu è rappresentata fino ad oggi da sei album: “Il giovane Mariani e altri racconti” (2009), “La bellissima Giulietta e il suo povero padre grafomane“ (2011), “Gli ammutinati del Bouncin’ ovvero mirabolanti avventure di uomini e mari” (2014), “L’uomo che viaggiava nel vento e altri racconti di brezze e correnti” (2016), “Tenebra è la notte ed altri racconti di buio e crepuscoli” (2019) con featuring di Caparezza, Mezzosangue, Claver Gold, Willie Peyote e Dutch Nazari.

A febbraio 2020 viene pubblicato il libro “Antologia di rapconti” (BeccoGiallo edizioni): una graphic novel dove i migliori testi di Murubutu vengono illustrati da Roby il pettirosso.

A Marzo 2020 pubblica, insieme a Claver Gold, il concept album “Infernvm” ispirato alla prima cantica della Divina Commedia di Dante Alighieri, con collaborazioni di Davide Shorty e Giuliano Palma. Dall’album viene tratto il libro illustrato 2Dante e tempo di rap” che si avvale dell’analisi e del commento del docente universitario Patrick Cherif.