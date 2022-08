Ultimo aggiornamento il 26 Agosto 2022 – 18:20

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 26 agosto 2022 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.50, un incendio è divampato in una pizzeria di via Garibaldi, 36. Sul posto sono subito giunti i Vigili del Fuoco, che hanno circoscritto e domato le fiamme. In supporto è giunta anche un’ambulanza della Croce Rossa, ma, fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta o intossicata.

V. A.