(mi-lorenteggio.com) Rezzano, 26 agosto 2022 – Questa notte, intorno alle ore 1.45, in via Garibaldi, all’altezza del civico 5/9, in un incidente tra una moto e una vettura, è deceduta una ragazza di 19 anni, passeggera della moto. Inutili i soccorsi.

