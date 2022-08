Rozzano. Incidente tra due veicoli, atterra l’elisoccorso

Ultimo aggiornamento il 26 Agosto 2022 – 14:12

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 26 agosto 2022 – Nella tarda mattinata di oggi, intorno alle ore 11.45, in via Isonzo, all’altezza del civico 116, è avvenuto un incidente tra due vetture. Due le persone ferite, un uomo di 80 anni e un altro di 62 anni. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, che ha trasportato un ferito in elicottero al vicino ospedale Humanitas, in codice giallo, mentre, l’altro ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Policlicnico di Milano.

Redazione