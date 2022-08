Usmate Velate. Parco di Villa Borgia, posata la targa in ricordo di Gino Strada

Ultimo aggiornamento il 26 Agosto 2022 – 8:54

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 26 agosto 2022 – Una targa nel Parco di Villa Borgia per ricordare l’indimenticabile figura di Gino Strada, lo storico fondatore di Emergency scomparso ormai un anno fa, il 13 agosto del 2021, a Rouen. Al suo fianco crescerà anche una piccola quercia, simbolo di tenacia e di crescita dalla terra.

Sabato 10 settembre, alle ore 10, presso il Parco di Villa Borgia si terrà l’inaugurazione ufficiale della targa in memoria di Gino Strada, patrocinata dal Comune di Usmate Velate che ha accolto la richiesta avanzata dal gruppo di Usmate Velate di Emergency e dal Circolo Gaia Legambiente.

La cerimonia vedrà la presenza della moglie Simonetta Gola che ricorderà la figura di Gino Strada, ripercorrendo la sua vita spesa per gli altri. Per questa ragione, sulla targa è stata incisa una delle frasi che hanno reso celebre Gino Strada: “I diritti degli uomini devono essere di tutti gli uomini, proprio di tutti, sennò chiamateli privilegi”.

Al contempo, nei pressi di Villa Borgia è prevista l’esposizione del dipinto del pittore Bruno Freddi dedicato al fondatore di Emergency.

“La targa collocata in uno dei Parchi più frequentati del nostro Comune, luogo di ritrovo di tutte le età, rappresenta un simbolo che ci sprona a coltivare quotidianamente l’esercizio della memoria, a ricordo di chi ha speso la propria esistenza per sostenere la causa della pace, della giustizia, dell’uguaglianza e del rispetto dei diritti umani – affermano il Sindaco Lisa Mandelli e l’assessore alla Cultura Mario Sacchi – Questa stele diventa così uno strumento per far conoscere l’azione di Gino Strada a chi verrà, per omaggiare chi ha messo la propria vita a servizio della collettività e dell’umanità. La figura di Gino Strada sia di riferimento per i giovani che possano essere ispirati dai suoi valori saldi entro i quali ha saputo costruire una solida organizzazione che prosegue anche oltre la sua scomparsa”.